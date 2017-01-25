Рисунок Франсиско Гойи продан на аукционе за 1,1 миллионов долларов

[html]

[/html]Рисунок испанского художника Франсиско Гойи "Охотник с собакой на фоне пейзажа" был продан на нью-йоркских торгах аукционного дома Christies'. Об этом сообщается на официальном сайте

При оценочной стоимости рисунка в 800 тысяч долларов, его удалось продать более чем за один миллион. В прошлый раз тот же самый рисунок появлялся на торгах Sotheby's в 2009. Тогда его финальная стоимость составила почти 660 тысяч.

Также с молотка ушел рисунок Питера Пауля Рубенса "Сципиона Африканского приветствуют у ворот Рима". Он был продан за 1,6 миллионов долларов.

Нынешние торги произведениями старых мастеров принесли организаторам в общей сумме более шести миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 41 графическую работу Франсиско Гойи из серии "Капричос" можно увидеть на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина вместе с рисунками Сальвадора Дали.