Очередное ходатайство о закрытии уголовного дела против Полански отклонено

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Ходатайство режиссера Романа Полански о закрытии уголовного дела, возбужденного против него по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней около 40 лет назад, было отклонено судом Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает Reuters.

Председатель суда Скотт Гордон объяснил свое решение тем, что Полански продолжает скрываться от американского правосудия.

Ранее адвокат режиссера Гарланд Браун подал в суд ходатайство с просьбой признать, что Полански уже отбыл тюремное заключение. Браун доказывал, что режиссер находился в тюрьме 42 дня в 1977 году, заключив сделку со следствием, после чего был выпущен на свободу. Судья заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Полански бежал в Европу, но был задержан по запросу американских властей, проведя почти 10 месяцев под домашним арестом.

В связи с очередным задержанием, защитник пытался добиться, чтобы американский суд принял во внимание вердикты, так как Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с властями США.

Тем не менее, начиная с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе заочно признал Романа Полански виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, режиссер находится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом.

Известно, что знаменитый кинематографист имеет французское и польское гражданство. Осенью 2009 года его задержали в Швейцарии по запросу властей США, а через несколько месяцев отпустили под залог в размере $4,5 млн. Через год швейцарский Минюст отказал американской стороне в выдаче Полански. В январе 2015 года США направили в Польшу запрос об экстрадиции режиссера, однако получили отказ.