Несчастных случаев на производстве в Москве стало вдвое меньше

Число несчастных случаев на производстве в городе по итогам шести месяцев этого года сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 167, передает РИА Новости со ссылкой на главу государственной инспекции труда по Москве Михаила Малюгу.



«Сейчас наблюдается тенденция снижения общего количества несчастных случаев. За шесть месяцев 2012 года произошло 167 несчастных случаев на производстве, в том числе 15 групповых, 11 тяжелых и 41 несчастный случай со смертельным исходом. Всего пострадавших с тяжелыми последствиями было 200 человек, в том числе 51 погибший, из которых шесть женщин. По сравнению с прошлым годом снижение произошло более чем на 50%», - заявил чиновник.

Наибольшее количество несчастных случаев за первые пять месяцев 2012 года в столице зарегистрировано в строительных организациях Москвы - 54 случая или 34% от общего количества, на долю торговых предприятий пришлось более 8%, а на организации железнодорожного транспорта - почти 6%.