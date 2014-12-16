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16 декабря 2014, 13:55

Эксперты: "Валютные интервенции Центробанка - это временные меры"

нефть российский рубль валютные интервенции Центробанк России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Валютные интервенции Центробанка России это временные и рискованные меры, заявили корреспонденту M24.ru эксперты. По их мнению, распродажа валютных резервов на бирже вряд ли поможет укреплению курса рубля.

"Продажа Центральным Банком иностранной валюты – это очень рискованные и временные меры, об этом говорит опыт 1998 года", - сообщил M24.ru экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

Строго говоря, дефолт в 1998 году произошел из-за обрушения "пирамиды" государственных краткосрочных облигаций (ГКО), которые обладали фантастической доходностью в несколько сотен процентов годовых. В конечном итоге государство не смогло расплатиться по своим долгам и был объявлен дефолт по внутреннему долгу.

Однако свою роль сыграла и поддержка рубля правительством России того периода. Курс рубля тогда был фиксированным, а не "плавающим" и составлял примерно 6 рублей за доллар, на его поддержание тратились финансовые резервы. Сразу же после дефолта курс подскочил на несколько рублей, а уже через два дня после краха доллар стоил 21 рубль.

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"Если ЦБ потратит все резервы в иностранной валюте, то возможен очередной дефолт, если смотреть на тенденцию к снижению курса нефти", - рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

В настоящее время стоимость барреля нефти Brent - это эталонная марка нефти, добываемая в Северном море - упала до 59,50 доллара за баррель. До такого уровня цены на топливо не опускались с 2009 года. Добавим, что основные марки нефти, добываемой в России - Urals и Siberian Light. Они котируются ниже, чем Brent.

Напомним, что за вчерашний день Банк России продал валюты на 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса рубля. На короткое время рубль пошел вверх, но уже на сегодняшних торгах валюта отыграла вчерашнее вечернее падение. По состоянию на 13.40, за один доллар дают 65,92 рубля, за евро - 82,38 рубля.

Центробанк принял и другие меры для поддержания курса рубля. С 16 декабря он поднял ключевую ставку до 17% годовых, что отразилось на бирже – на открытии торгов доллар упал на 4,7 рубля.

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