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Наземный транспорт

21 декабря 2014, 09:09

В воскресенье изменится маршрут трамвая на юго-востоке Москвы

наземный транспорт трамваи изменение маршрутов

Фото: M24.ru

В воскресенье, 21 декабря, на один день меняется движение трамвая №43. Маршрут корректируют из-за реконструкции трамвайных путей, сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

От Угрешской улицы до 3-го Крутицкого переулка трамвай будет следовать по следующему маршруту: метро "Семеновская" - Абельмановская застава - Новоконная площадь, с двойным заездом к метро "Пролетарская".

Как сообщила пресс-служба "Мосгортранс", от Угрешской улицы до метро "Пролетарская" начнет ходить автобус №043. Он будет следовать по маршруту трамвая со всеми остановками до метро "Пролетарская", обратно к Угрешской улице по 1-й Дубровской улице.

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Кроме того, отменяется маршрут трамвая №12.

Напомним, в выходные, 20 и 21 декабря, также изменилось движение трамваев на юге столицы. Причина в реконструкции путей на улице Нагатинская. Трамваи не будут ходить на участке от района Нагатино до станции метро "Нагатинская".

При этом маршрут № 35 проследует до конечной станции "Нижние Котлы", №47 - от метро "Нагатинская" до Балаклавского проспекта, а трамвай №47к в выходные ходить не будет.

Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка организуют движение автобуса № 047.

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