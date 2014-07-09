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Наука

09 июля 2014, 15:32

Российские ученые разработали беспилотник на воздушной подушке

наука беспилотники разработки оборона

Фото: rostec.ru/

В России появился беспилотный летательный аппарат на воздушной подушке, сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

Новый аппарат, получивший название "Чирок", может отрываться от земли без использования взлетной полосы. В гражданской сфере беспилотник может применяться для мониторинга пожарной ситуации в лесах, районах стихийных бедствий, обстановки на дорогах и патрулирования территорий.

Военные могут использовать "Чирок" для разведки и использования в качестве ударного беспилотника, способного нести бомбы, ракеты, высокоточные снаряды. Размах крыла у БПЛА составляет 10 метров, максимальная взлетная масса не превышает 700 килограммов.

Беспилотник поднимается на высоту до 6 тысяч метров, дальность полета составляет 2500 километров. В настоящее время специалисты проводят работы по улучшению технических характеристик БПЛА.

В "Ростехе" отмечают, что особенностью конструкции аппарата стало скрытое (внутри корпуса) расположение оружия. На предыдущих моделях оно крепилось на подвесах. Такое решение уменьшает заметность БПЛА и улучшает его аэродинамические свойства.

Добавим, что "Чирок" был представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Модель уже прошла испытания в ЦАГИ Жуковский. В 2015 году "Ростех" представит полноразмерный БПЛА на Международном авиакосмическом салоне.

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