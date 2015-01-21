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21 января 2015, 16:12

Павильон атомной энергии появится на ВДНХ в 2017 году

музеи проекты ВДНХ музей атомной энергетики

Фото: M24/Игорь Иванко

Строительство музея атомной энергии на ВДНХ планируют завершить к концу 2017 года. Об этом пишет Агенство "Москва".

"Впервые в России строится музей атомной энергии национального масштаба. Это должен быть самый современный, самый технологичный музей, поскольку отрасль крайне современная", - заявили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Сейчас корпорация проводит конкурс на создание архитектурной концепции. После объявления победителя компании потребуется время на разработку всей документации, а "Росатому" - на утверждение проекта. Начало строительства запланировано на весну 2016 года.

В департаменте отметили, что музей будет построен из самых высокотехнологичных материалов. Возможно, здание будет иметь мультимедийный фасад.

Столичные власти собираются сделать ВДНХ главным в столице музейным комплексом. По поручению Сергея Собянина была разработана единая концепция развития ВДНХ. По его мнению, выставка должна развиваться как крупнейший культурно-выставочный центр и главный общедоступный парк столицы.

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