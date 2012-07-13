Десять интересных музеев столицы

Фото: сайт Музея техники Вадима Задорожного

Еще со школьных времен для большинства москвичей музеи ассоциируются со строгим экскурсоводом, документами под толстыми стеклами и скукой. Пора менять свое отношение, тем более что в столице много музеев, где можно сделать то, что хотелось с детства – потрогать экспонаты руками.

Мы подготовили подборку самых необычных и интересных музеев столицы. В честь пятницы, 13 - страшного и мистического дня, подборку откроет музей одного из самых таинственных писателей.

«Нехорошая квартира»



На Большой садовой «спрятались» сразу два музея, посвященные Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Первая дверь слева после арки – это музей-театр "Булгаковский Дом".

В нем представлена уникальная электронная экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя. На десятках плоских мониторов, развешанных по стенам, слайды с фотографиями Булгакова, копиями рукописей и писем сменяются на фрагменты из фильмов «Собачье сердце» и «Бег».

Помимо постоянной электронной экспозиции, проводятся выставки художественных работ и фотографий, созданных художниками по мотивам творчества писателя.

Если пройти чуть дальше, то слева будет вторая дверь – в Музей имени М.А. Булгакова, больше известный в народе как «Нехорошая квартира».

Именно здесь жил Булгаков в 30-х годах XX века. И здесь по ночам писал свои первые московские произведения. Бывшая коммуналка стала прообразом знаменитой квартиры №50, где проходил «бал сатаны» в романе «Мастер и Маргарита».

Сам подъезд дома – отдельное произведение искусства. На его стенах нарисованы герои романа и процитированы произведения Булгакова, а на потолке можно разглядеть следы кошачьих лап.

В экспозиции квартиры представлены личные вещи, принадлежавшие семье писателя – пианино, шкаф-бюро, стол, печатная машинка и многое другое. Говорят, в музее происходит много мистических вещей.

Адрес: Москва, улица Большая Садовая, дом 10, подъезд 6, этаж 4, квартира №50

Музей имени Маяковского

Продолжая литературную тему, можно прогуляться до музея имени В.В. Маяковского, расположенного на Лубянке. Экспозиция музея создавалась экспериментальным путем, в нарушение всех музейных традиций. Здесь колонны парят в воздухе, под ногами лежат пушечные ядра, а на стене висит печатная машинка.

Сама экспозиция – это свободно перетекающее пространство, лишенное перегородок и даже междуэтажных лестниц. Среди полного бедлама, взрыва красок и хаоса частиц, спряталась небольшая каморка, где с весны 1919 года в течение 11 лет жил и работал Маяковский. Именно здесь прозвучал роковой выстрел, оборвавший жизнь поэта.

Адрес: Москва, Лубянский проезд, дом 3/6, строение 4

Музей автоугона имени Юрия Деточкина

Музей назван в честь самого известно автоугонщика Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля».

В экспозиции представлено все, что только может быть связано с кражами автомобилей. Это и фальшивые документы, и самодельные противоугонные устройства, и инструменты с оборудованием, использованные злоумышленниками для угона.

Музей занимает пять залов, в которых более двухсот экспонатов. Большинство из них подарили столичные полицейские.

Адрес: улица Коптевская 71, автосалон FAVORIT MOTORS

Фото: сайт Музея техники Вадима Задорожного

Музей техники Вадима Задорожного

Музей основан известным коллекционером и антикваром Вадимом Задорожным недалеко от усадьбы «Архангельское».

В коллекции Музея более 500 экспонатов: ретро-автомобили, старинные мотоциклы, редкие образцы авиации, военная техника, коллекция стрелкового оружия и многое другое.

Так что, посетители смогут увидеть танк в действии и настоящие гонки на старинных автомобилях. Большинство экспонатов находятся в отличном техническом состоянии.

Политика музея – доступность. Каждый желающий может потрогать технику, покрутить рукоятки наведения орудия и освоить технику сборки-разборки исторического оружия.

Адрес: Московская область, Красногорский район, поселок Архангельское, 4 км Ильинского шоссе, строение 9

Фото: сайт музея "Огни Москвы"

Музей «Огни Москвы»

Музей будет интересен любителям ночной столицы. Здесь можно узнать, как зажигались московские фонари, и опробовать себя в роли фонарщика.

В экспозиции находятся самые разные источники света: как современные электрические, так и старинные масляные, керосиновые и газовые фонари. А еще представлено большое количество фотографий со столичными видами.

Адрес: Москва, Армянский переулок, дом 3—5 строение 1

Музей эротического искусства и секса

Пожалуй, самый пикантный музей столицы.

Здесь представлено более 3000 экспонатов, посвященных эротическому искусству, – от древности до современности.

Адрес: Новый Арбат, 15

Фото: Вести.ру

Музей истории водки

Организаторы музея обещают, что посетители узнают всю 500-летнюю историю русской водки, начиная с момента ее изобретения и заканчивая нашими днями.

В экспозиции, например, представлен самый первый дистилляционный аппарат, с помощью которого в XV веке стали получать хмельное вино. Помимо него можно увидеть более 600 экспонатов: виды водки, водочные рецепты XVIII века, рекламные плакаты, водочные этикетки и бутылки.

Сотрудники музея расскажут гостям об алкогольных пристрастиях российских императоров, поделятся историями о появлении водочных традиций и даже поделятся рецептами этого исконно русского напитка.

Адрес: Москва, Измайловское шоссе, 73"Ж"

Музей истории шоколада и какао

Самый вкусный музей столицы, где экспонаты можно не только потрогать, но и съесть.

Путешествие в историю шоколада начинается с экспозиции, посвященной цивилизации майя. Именно они первыми начали культивировать дерево какао.

Пройдя через трюм корабля конкистадоров, переправляющих шоколад в Европу, вы узнаете, как лакомство оказалось в Европе, а потом в России.

Экскурсия в музей предусматривает также посещение фабрики, где гости смогут понаблюдать за процессом производства шоколада и конфет.

Обратите внимание! Посещение музея возможно только по предварительной записи.

Адрес: Москва, улица Лобачика, дом 1

Фото: сайт Музея занимательных наук "Экспериментаниум"

Музей занимательных наук "Экспериментаниум"

Как написано на сайте музея, он создан для «увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира».

В "Экспериментаниуме" каждый может принять участие в экспериментах. Более 250 экспонатов расскажут о механике, электричестве, магнетизме, акустике и многом другом. Даже гуманитарии смогут убедиться, что наука – это интересно.

Адрес: Москва, улица Бутырская, дом 46/2