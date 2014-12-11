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Фестивали

11 декабря 2014, 12:47

На фестивале анимации Sky Fest покажут мультфильмы со всех концов света

мультфильмы короткометражки фестивали и праздники

"Мой личный лось". Фото: skyfestival.ru

С 18 по 21 декабря в "Формуле Кино Горизонт" пройдет первый фестиваль анимации Sky Fest. Зрители увидят мультфильмы со всего света - короткометражки из Франции и Германии, Японии и США, Австралии и Новой Зеландии, Южной Африки и Нигерии, Словении и России.

Смешные и грустные, трогательные и абсурдные, серьезные и провокационные - каких только анимационных лент не покажут в рамках Sky Fest. Многие их представленных в программе работ являются лауреатами престижных международных фестивалей мультфильмов (в Берлине, Оттаве, Анси), некоторые вообще номинировались на "Оскар". Кроме того, зрители познакомятся с пока не успевшими прославиться картинами.

Sky Fest разбит на две программы: "Мой личный лось" и "Пропавший шарф". В первой покажут кукольную экранизацию рассказа Максима Горького ("Болесь", Словения), балладу о бюрократии ("Офисное царство", Италия), а также, конечно, мультик о мальчике, который мечтает увидеть лося - "Мой личный лось" российского режиссера Леонида Шмелькова. Он получил призы на Берлинском кинофестивале, фестивале в Гамбурге, фестивале в Хиросиме.

В "Пропавший шарф" вошли картины о зиме и снеговиках ("Последний штрих", Новая Зеландия), о маленьком человеке в большом мире ("Жизнь прекрасна", Нидерланды), о космосе и космонавтах ("Мы не можем жить без космоса", Россия).

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С полным списком картин, которые покажут на фестивале, можно ознакомиться здесь.

Специальным гостем Sky Fest станет Леонид Шмельков, режиссер "Моего личного лося". Он встретится со зрителями 18 декабря в 20.00 и ответит на все интересующие их вопросы (билеты - тут).

Программу "Мой личный лось" покажут 18 декабря в 20.00 и 20 декабря в 18.30, а "Пропавший шарф" - 19 декабря в 19.30 и 21 декабря в 15.30. Билеты - здесь.

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