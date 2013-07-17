В августе состоится рекордный заплыв в Беринговом проливе

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В начале августа состоится межконтинентальный эстафетный заплыв через Берингов пролив. 60 представителей под эгидой Министерства обороны и командования Восточного военного округа впервые попытаются переплыть с одного материка на другой и поставить мировой рекорд.

Подробности рассказал в эфире "Москва FM" председатель амурской федерации "Аквайс-спорт" Александр Брылин.

"Учитывая, что в это время года над Беринговым проливом стоят полярные дни, планируется проплыть данное расстояние за 35-40 часов. Дистанция около 100 км, с учетом сноса. Так как со стороны Аляски сильное течение может снести в Северный Ледовитый океан", – пояснил Брылин.

В заплыве примут участие 30 спортсменов из разных городов России и 30 иностранных пловцов.

Планируется массовый старт, после которого каждый участник будет пребывать в воде не больше 2 часов, проплывая при этом по 1-1,5 км, так как температура воды не превышает 4 градусов.

Задача участников и организаторов – правильно выбрать маршрут и обеспечить сопровождение. Также стараются предусмотреть технику безопасности на всех уровнях. Пловцов будет сопровождать госпитальное судно.

Все спортсмены подготовлены, многие из них переплывали пролив Ла-Манш.

Одновременно с этим планируется проводить научные исследования и изучение человеческих возможностей.

Заплыв и дальнейшие мероприятия посвящаются 365-летию экспедиции Семена Дежнева к Берингову проливу и 100-летию Якутского отделения Русского географического общества (РГО), попечителем которого является президент РФ.