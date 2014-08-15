Французский ходок Диниз установил новый мировой рекорд

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Французский ходок Йоанн Диниз выиграл соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров. При этом он установил новый мировой рекорд, пройдя дистанцию за 3 часа 32 минуты 33 секунды, сообщает "Р-Спорт".

Предыдущее достижение принадлежало россиянину Денису Нижегородову, который в 2008 году прошел аналогичную дистанцию за 3 часа 34 минуты 14 секунд.

Отметим, что второй место в забеге занял словак Матей Тётг, а бронзовым призером стал россиянин Иван Носков, который после финиша отметил, что Диниз часто переходил на бег, что запрещено правилами спортивной ходьбы.

Благодаря своей победе, Диниз стал трехкратным чемпионом Европы.