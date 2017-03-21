Дипломаты почтили память Виталия Чуркина на Генеральной Ассамблее ООН

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На Генеральной Ассамблее ООН почтили память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщает РИА Новости. Специальное заседание в память о нем дипломаты начали с минуты молчания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал российского постпреда "единственным в своем роде выдающимся дипломатом, человеком многих талантов и интересов, дружба которого коснулась многих из нас".

На заседании выступили председатель 71-й сессии Генассамблеи ООН Питер Томсон, генсек ООН Антониу Гутерреш, исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев, заместитель постпреда США Мишель Сиссон, председатель Совета Безопасности ООН в марте – посол Великобритании Мэттью Райкрофт, и представители пяти региональных групп.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Российский постпред ушел из жизни на рабочем посту. Временно исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН после смерти Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль еще не определился с кандидатурой на должность постоянного представителя.

