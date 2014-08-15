Пострадавшим в аварии в метро выплатили 141 млн рублей компенсаций

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Московский метрополитен выплатил пострадавшим в аварии в метро 141,4 миллиона рублей, компенсации получили 129 человек, сообщает пресс-служба столичной подземки.

При этом 46,1 миллиона рублей выплачены наличными, а 95,3 миллиона поступили на банковские счета.

Комиссия по выплатам компенсаций в данный момент рассматривает 160 заявлений от потерпевших. Все поступившие обращения будут рассмотрены в ближайшее время, отмечают в метрополитене.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

В настоящее время в столичных больницах остаются восемь пострадавших в результате аварии на "синей" ветке метро. Четверо человек - в состоянии средней степени тяжести, состояние других четверых - удовлетворительное.