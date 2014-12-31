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31 декабря 2014, 14:20

Из-за закрытия станций метро изменится схема движения по Ленинскому проспекту

метро дороги автомобили наземный транспорт изменения движения Сокольническая линия метро временное закрытие станций метро

Фото: m24.ru/Елена Долматова

В связи с закрытием со 2 по 5 января участка Сокольнической линии метро от станции "Университет" до станции "Тропарево" изменяется схема движения транспорта, сообщили M24.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Как пояснили в пресс-службе ЦОДД, изменение схемы связаны с вводом компенсирующего автобуса "М", который будит курсировать между закрытыми станциями. Изменения затронут только участок дороги на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского от Теплостанского проезда до улицы Косыгина.

С 05:30 2 января до 05:30 6 января вводятся следующие изменения:

  • Запрет поворота с Ленинского проспекта (в центр) на Теплостанский проспект;
  • Организация выезда с разворота на Ленинском проспекте на основную проезжую часть (в сторону центра) в районе Теплостанского проспекта;
  • По дублеру проспекта Вернадского (в центр) на участке от ул. Строителей до Ломоносовского проспекта проезд будет возможен только для городского пассажирского транспорта;
  • По дублеру проспекта Вернадского (в центр) на участке от ул. Кравченко до ул. Строителей проезд будет возможен только для транспорта, на который не распространяется действие дорожного знака 3.2 "Движение запрещено" (в том числе транспорта жителей и граждан, обслуживающих предприятия, не имеющих другой возможности подъезда);
  • Закрытие въезда-выезда из двора на проспект Вернадского у дома 111;
  • На проспекте Вернадского у владения 4 закрытие съезда на дублер и разворота в направлении улицы Косыгина при следовании из центра;
  • Временная отмена нерегулируемого наземного пешеходного перехода у дома 9 по проспекту Вернадского.

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На подъездах к участку дороги будут стоять информационные щиты и дорожные знаки, которые будут сообщать водителям об изменениях схемы движения. ЦОДД просит водителей по возможности исключить проезд на личном транспорте в районе действия ограничений движения и трассы автобуса "М".

Напомним, на время закрытия участка Сокольнической линии метро пассажиров будут перевозить 140 компенсационных автобусов. Новый маршрут будет действовать со 2 по 5 января. По прогнозам специалистов "Мосгортранса", за четыре дня компенсационные автобусы перевезут около 500 тысяч человек.

Анатолий Федотов

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