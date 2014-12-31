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31 декабря 2014, 10:36

От станции метро "Университет" до "Тропарево" пустят дополнительные автобусы

метро наземный транспорт закрытие метро компенсационные маршруты

Фото: M24.ru

На время закрытия участка Сокольнической линии метро пассажиров будут перевозить 140 компенсационных автобусов. Новый маршрут будет действовать со 2 по 5 января, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Автобусы пустят от станции метро "Университет" до "Тропарево". Они будут ходить с 5.25 до 1.45 с интервалом в 30 секунд в часы пик.

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По прогнозам специалистов "Мосгортранса", за четыре дня компенсационные автобусы перевезут около 500 тысяч человек.

Участок Сокольнической линии метро от станции "Университет" до "Тропарево" будет закрыт со 2 по 5 января. Закрытие участка связано с проведение путевых работ для продления линии до станции "Саларьево".

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что станция метро "Саларьево" откроется для пассажиров, скорее всего, во втором квартале 2015 года.

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