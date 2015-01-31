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31 января 2015, 10:52

Движение поездов на станциях "Румянцево" и "Саларьево" запустят в июне

метро стройкомплекс Москвы Румянцево Саларьево Марат Хуснуллин

Фото: stroi.mos.ru

Участок Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево" будет открыт к концу июня. Об этом в субботу журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, входящая в этот участок станция "Румянцево" готова на 90-95%. Сейчас на ней ведутся отделочные работы. Полностью к открытию станция будет готова в мае, а станция "Саларьево" - в июне. Но поскольку их надо открывать одновременно, движение на них запустят до конца июня.

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Он отметил, что при прокладке этого участка метро строители столкнулись с необходимостью перекладки большого количества инженерных сетей.

Хуснуллин также сообщил, что к станции "Саларьево" планируется построить съезд с Киевского шоссе.

"Уже летом этого года мы планируем открыть станцию метро "Саларьево", и нам необходимо организовать подъезды к ней. Станция должна быть не сама по себе, а интегрирована в дорожную сеть", - сказал он.

Сейчас, по словам заммэра, разрабатывается проект расширения дорожной сети вокруг этой станции, а также строительство нового съезда с Киевского шоссе.

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Напомим, "Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Строительство ведется за МКАД. "Румянцево" – 21-я станция Сокольнической линии. Станцию возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения. Станцию оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана.

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы – 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

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