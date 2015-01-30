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30 января 2015, 11:38

Названы сроки открытия станций "Румянцево" и "Саларьево"

метро стройкомплекс Москвы Саларьево метро Румянцево

Фото: stroi.mos.ru

Станцию метро "Румянцево" планируют открыть в первом полугодии 2015 года, а "Саларьево" – в июле, сообщил начальник отдела строительства метро департамента строительства Александр Филиппов.

"Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Строительство ведется за МКАД. "Румянцево" – 21-я станция Сокольнической линии. Станцию возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения. Станцию оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана.

"Москва в цифрах": Метро "Румянцево"

На платформе станции ведутся отделочные работы и монтаж металлоконструкций под прокладку кабельных линий. К отделке путевых стен приступили в декабре прошлого года. В вестибюле №1 в мрамор отделываются стены пешеходного перехода, ведущего к будущему выходу.

Фото: stroi.mos.ru

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы – 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

"Москва в цифрах": Метро "Саларьево"

Напомним, 29 января Филиппов сообщил, что до конца 2016 года планируется открыть три новых станции на Люблинско-Дмитровской линии метро. Активно ведутся работы по строительству станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

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С 2012 по 2020 год в столице откроют более 75 новых станций метро. Протяженность линий составит 160 километров. Такие задачи стоят перед строителями по программе развития подземки.

Власти также собираются открыть Второе кольцо московского метро. Оно будет перевозить 550 миллионов пассажиров в год. Общая протяженность "второго кольца" метро составит 61 километр. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Малым кольцом МЖД. На всех пересадочных станциях создадут транспортно-пересадочные узлы.

В итоге должно остаться лишь 7 процентов москвичей, живущих не в пешей доступности метро, против нынешних 20 процентов.

Сюжет: Метро 2020

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