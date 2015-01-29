Парковка около Бауманки станет бесплатной на время ремонта метро

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская", сообщает корреспондент M24.ru.

Как пояснил первый замглавы московского метро Юрий Дегтярев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь, бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

Кроме того, на время ремонта "Бауманской" на соседних улицах - Земляном валу, Спартаковской и Старой Басманной - появятся выделенные полосы для наземного компенсационного транспорта.

"Москва в цифрах": "Бауманскую" на год закроют на реконструкцию

Ранее M24.ru сообщало, что платную парковку на время закрытия "Бауманской" отменят на 2-ой Бауманской улице и в Бригадирном и Госпитальном переулках. Об этом изданию рассказал ректор университета имени Баумана Анатолий Александров. До 8 февраля с этих улиц должны убрать знаки платной парковки. Кроме того, на Рубцовской набережной, около учебно-лабораторного корпуса Бауманки, снимут знаки, запрещающие остановку.

Ректор пояснил, что такое решение было принято на встрече с префектом Центрального округа Виктором Фуером и представителями департамента транспорта. "Из-за закрытия станции для наших студентов сложится трудная ситуация. Мы попросили городские власти пойти нам на встречу и убрать часть платных парковок, нас услышали", - пояснил Александров.

Он отметил, что для преподавателей также организуют парковку на площадке бывшего Бауманского рынка. По словам ректора, студенты в основном будут пользоваться компенсационными маршрутами от метро "Курская", а вот от "Электрозаводской" ехать неудобно. "Перед электрозаводским мостом образуется "бутылочное горлышко", так что этот маршрут мало поможет", - отметил он.

Напомним, станция метро "Бауманская" закроется на реконструкцию 8 февраля. Для пассажиров организуют компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Также появится новый трамвайный маршрут "О" от станции метро "Курская" до площади трех вокзалов.

Монтажные работы на станции завершатся к концу 2015 года. На обновленной станции появятся новые кассы, модернизированные турникеты, обновленные инженерные сети и коммуникации. Вместо трех эскалаторов будет четыре. Кроме того, строители отремонтируют вестибюль станции.