К 2015 году на "серой" ветке метро полностью обновят составы - Собянин

Поезда на "серой" ветке метро в 2015 году заменят на новые - Собянин

В 2015 году Серпуховско-Тимирязевскую ветку метропо полностью перейдут на поезда нового поколения. Об этом в ходе посещения электродепо "Владыкино", обслуживающего "серую" ветку подземки, заявил Сергей Собянин.

"Мы приняли программу обновления подвижного состава московского метрополитена. За последние годы обновлено уже почти 27% вагонов метро. Каждый год прибывают около 300 новых вагонов, причем мы постепенно меняем систему закупок. Впервые в этом году заключен контракт жизненного цикла, который означает не только поставку вагонов, но и ответственность производителя за все время его работы на метрополитене, поддержание его в надлежащем состоянии и выпуск на линию в точно установленные параметры", - отметил Сергей Собянин.

Главными достоинствами новых составов является плавность хода, более низкий уровень шума увеличение вместимости и безопасность. Кроме того, вагоны оборудованы кондиционерами, местами для пассажиров с ограниченными возможностями, световой и звуковой сигнализацией закрытия дверей и видеонаблюдением.

По словам мэра Москвы, в 2010-2013 годах для метро приобрели 987 вагонов нового поколения. Таким образом, доля вагонов новых серий в общем парке возросла до 1360 вагонов или 27 процентов от общего парка, который составляет 5040 вагонов.

В свою очередь руководитель ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов доложил, что все работы по обновлению подвижного состава выполняются в соответствии с графиком.

В столичном метро появятся новые вагоны

Отметим, что с 2014 года покупка новых вагонов метрополитена производится по контрактам жизненного цикла. Согласно такому контракту, производитель вагонов обязуется не только их предоставить для нужд метро, но и обслуживать их на протяжении 30 лет.

Первый в России контракт жизненного цикла на поставку 832 вагонов метро (104 поездов) был заключен с ОАО "Метровагонмаш" в 2014 году. Согласно документу, 264 вагона метрополитен получит уже до конца этого года, а остальные – до 2017 года. На сегодняшний день уже поступило 112 вагонов нового поколения.

С финансовой точки зрения, контракты жизненного цикла позволят сэкономить Москве в 2014 году 20 миллиардов рублей. Их направят на развитие инфраструктуры подземки.

Всего до 2020 года московский метрополитен планирует закупить порядка 2,4 тысяч новых вагонов, на поставку которых будут объявлены соответствующие конкурсы.

Помимо закупки новых составов, активно ведется ремонт старых подвижных составов. Так, с 2011 по 2013 годы был проведен капитальный ремонт 241 вагона и текущий ремонт 956 вагонов. В 2014 году планируется капитально отремонтировать 149 вагонов, а также провести текущий ремонт 656 вагонов подземки.

Кроме того, в столичной подземке реализуется программа реконструкции депо. "Всего будет реконструировано 17 депо - имеется в виду и новое строительство и реконструкция старых. Реконструкция депо должна обеспечить качественную подготовку подвижного состава и комфортное пребывание локомотивных бригад", - сказал мэр Москвы.

Добавим, что электродепо "Владыкино", осмотренное Сергеем Собяниным, было введено в эксплуатацию в 1991 году. Сейчас здесь работают около 800 человек, в том числе 305 машинистов. В электродепо "Владыкино" организована бригада рабочих для ликвидации последствий возможных аварий: сходов с рельс и столкновений подвижного состава, извлечения людей, оказавшихся на путях станций и перегонов.

"Москва в цифрах": В Москве проведут реконструкции электродепо

К 2015 году на территории электродепо завершится строительство здания спецавтобазы, а также сооружение двух пролетов, что позволит исключить дефицит отстоя подвижного состава и повысит качество обслуживания вагонов.