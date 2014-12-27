Участок Сокольнической линии будет закрыт со 2 по 5 января

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Участок Сокольнической линии метро от станции "Университет" до станции "Тропарево" будет закрыт со 2 по 5 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Закрытие участка связано с проведение путевых работ для продления линии до станции "Саларьево".

По словам собеседника агентства, данный участок возобновит работу в 05.30 6 января. На время закрытия будет организована работа компенсационных автобусов "М".

"Администрация московского метрополитена просит москвичей и гостей столицы с пониманием отнестись к закрытию участка Сокольнической линии", - отметили в метрополитене.

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что станция метро "Саларьево" откроется для пассажиров, скорее всего, во втором квартале 2015 года.

Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.

Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.