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27 декабря 2014, 21:32

Участок Сокольнической линии будет закрыт со 2 по 5 января

метро Сокольническая линия Саларьево

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Участок Сокольнической линии метро от станции "Университет" до станции "Тропарево" будет закрыт со 2 по 5 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Закрытие участка связано с проведение путевых работ для продления линии до станции "Саларьево".

По словам собеседника агентства, данный участок возобновит работу в 05.30 6 января. На время закрытия будет организована работа компенсационных автобусов "М".

"Администрация московского метрополитена просит москвичей и гостей столицы с пониманием отнестись к закрытию участка Сокольнической линии", - отметили в метрополитене.

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что станция метро "Саларьево" откроется для пассажиров, скорее всего, во втором квартале 2015 года.

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Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.

Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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