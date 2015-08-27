МКЖД на 40 процентов снизит нагрузку на Курский вокзал - замначальника метро

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Малое кольцо железной дороги позволит на 40 процентов снизить нагрузку на Курский вокзал, сообщил замначальника столичной подземки Роман Латыпов. По его словам, значительно снизится нагрузка и на Ярославский вокзал, а также разгрузятся Кольцевая и Радиальные линии метро.

Например, на Таганско-Краснопресненскую нагрузка снизится на 15 процентов, а на отдельные линии – до 20 процентов, передает корреспондент m24.ru.

Кроме того, Латыпов отметил, что пассажир вообще не должен отличать МКЖД от московского метро, поэтому планируется ввести единый билет и единую навигацию в стиле метро.

Московская кольцевая железная дорога

Напомним, согласно планам властей, до конца текущего года движение по МКЖД будет запущено в тестовом режиме. В 2016 году начнутся пассажирские перевозки. В настоящее время на Малом кольце железной дороги работают около 1500 строителей и 250 единиц техники.

Кроме того, на МКЖД и в столичном метро создадут единые билеты и тарифы. Стоимость проезда на обоих видах транспорта для пассажиров будет одинаковой. Столичные власти также планируют сохранить возможность проезда по социальной карте москвича в соответствии с уже предоставляемыми льготами.

Для оплаты проезда по МКЖД можно будет воспользоваться картой "Тройка". Билеты для проезда будут интегрированы в систему "Тройка" с теми же условиями, что и в метрополитене.