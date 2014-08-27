Метро в День города будет работать до 2 часов ночи - Капков

"Интервью": Сергей Капков - о праздновании Дня города

Работа столичного метрополитена в День города будет продлена до двух часов ночи. Кроме того, будут запущены дополнительные маршруты общественного наземного транспорта, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента культуры Сергей Капков.

"У москвичей будет дополнительная возможность добраться домой вечером, и добраться днем без пробок до мест массового отдыха", - отметил Сергей Капков. Он рассказал, что 6 сентября для автомобильного движения будет перекрыта только часть Тверской улицы - от Манежной площади до Пушкинской.

Сергей Капков добавил, что информацию о всех праздничных мероприятиях можно посмотреть на сайте ялюблюмоскву.рф. "Можно выбрать, как пешие мероприятия от своего дома, так и большие парки. Так же можно зарезервировать билет на шоу Славы Полунина. Посмотреть расписание, места салютов. То есть, это вся полная, большая афиша для всех. Так же там есть рекомендации по возрасту, по длительности программы", - пояснил он.

По его словам, шоу Вячеслава Полунина, которое пройдет в саду имени Баумана, будет бесплатным. "Вопрос только в регистрации, потому что на шоу Славы Полунина 11 тысяч зрителей становятся сами участниками шоу, как он любит. Поэтому мы специально выбрали небольшой парк, сад Баумана, где будет вход по билетам. Но эти билеты для и зрителей, и участников представлений", - уточнил Капков.

Напомним, День города в Москве по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Телеканал "Москва 24" устроит концерт на Тверской площади, в парках пройдут концерты, спектакли, выставки и другие события.