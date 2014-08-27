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27 августа 2014, 08:53

На "синей" ветке метро задерживалось движение поездов

метро поезда интервалы движения Арбатско-Покровская линия метро станция метро Бауманская

Фото: ИТАР-ТАСС

На Арбатско-Покровской линии метро утром 27 августа задерживалось движение поездов, сообщил корреспондент M24.ru.

По его словам, около 8.40 поезд от "Электрозаводской" до "Бауманской" ехал больше 10 минут, потомна станции всех пассажиров высадили из поезда, следующего в центр, и состав уехал в депо.

На горячей линии столичной подземки сообщили, что движение уже восстановлено. В настоящее время на некоторых станциях "синей" ветки пассажиров больше, чем обычно.

Добавим, что до 29 августа вход на "Бауманскую" ограничен, там ремонтируют эскалатор. Вход-выход на станцию затруднен по будням с 8 до 10.30 утра. В это время эскалатор действует только на подъем.

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