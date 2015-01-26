В столичном метро впервые установят 100-метровые рельсы

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Первая партия рельсов длиной 100 метров поступила в Московский метрополитен. Их будут использовать на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Киевская" и "Славянский бульвар". В настоящее время длина ходового рельса составляет 12,5 метров.

Такие рельсы упростят технологию укладки. Их не будут сваривать в плети, что повысит безопасность и обеспечит плавность и бесшумность движения электропоездов.

Также значительно сократятся затраты на содержание путей, так как эксплуатационный срок новых рельсов значительно выше. Ликвидация сварных стыков позволит снизить количество ремонтов.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря начальника Московского метрополитена Андрея Кружалина, 100-метровые рельсы будут укладывать в Московском метрополитене ночью. Работы по укладке не нарушат график движения поездов. Если рабочие не уложатся в отведенное время, то рельсы будут укладывать во время технологических окон.

Поставщик 100-метровых рельсов – "ЕВРАЗ". Компания является главным поставщиком рельсов для метрополитена Москвы с 2002 года. "ЕВРАЗ" - единственный поставщик рельсов для метрополитенов Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в рамках капитального ремонта в 2015 году в столичной подземке заменят более 90 км рельсов, свыше 31 тысячи шпал, 65 комплектов стрелочных переводов.

Также заменят один комплект перекрестного съезда. Более 15,5 тысяч шпал закрепят в путевом бетоне с использованием новых технологий.

В этом году в эксплуатацию введут диагностический комплекс "Синергия – 2". Он позволит проводить более эффективную диагностику путевой инфраструктуры, что обеспечит максимальную безопасность движения.

Кроме того, в столичной подземке заменят все инженерные коммуникации: отопление, вентиляцию, теплоснабжение, кондиционирование, освещение, видеонаблюдение, связь, энергоснабжение. Заменят систему оповещения при пожаре и автоматического пожаротушения). Отремонтируют вестибюли изнутри и снаружи, обновят турникеты и перекрытия пола вестибюлей. Произведут ремонт и перепланировку производственно-технических и служебно-бытовых помещений.