Станцию метро "Румянцево" оформят в абстрактном стиле

Фото: департамент строительства Москвы

Станцию метро "Румянцево" Сокольнической линии оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана, сообщили в столичном департаменте строительства.

На платформе станции ведутся отделочные работы и монтаж металлоконструкций под прокладку кабельных линий. К отделке путевых стен приступили в декабре прошлого года.

"Сейчас подводится гранитный цоколь из черного габбро, на который затем будут монтироваться витражи – главное украшение станции", – добавили в департаменте строительства.

В вестибюле №1 в мрамор отделываются стены пешеходного перехода, ведущего к будущему выходу.

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Напомним, "Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Строительство ведется за МКАД. "Румянцево" - 21-я станция Сокольнической линии.

"Румянцево" возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. Согласно проекту, строительство ведется на двух этажах. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения.

Ранее сообщалось, что строительство новых станций Сокольнической ветки ("Румянцево", "Саларьево", "Тропарево") разгрузит Киевское шоссе, Ленинский проспект и юго-запад Москвы.

Добавим, что недавно преобразилась станция "Текстильщики". Там обновили элементы дизайна. Красно-серые панели из эмалированного стекла, которые украшали станцию с момента открытия, начали менять на разноцветные.

Также москвичи решили, как будут выглядеть станции "Новопеределкино" и "Солнцево". Так, на станции "Солнцево" образ солнечных лучей будут символизировать светящиеся отверстия в стенах и потолке. На станции "Новопеределкино" появятся настенные росписи в виде травяных орнаментов.

В оконных проемах вестибюля станции "Спортивная" планируют установить витражи с изображением силуэтов спортсменов. А цветовая гамма помещения сохранится. Стены облицуют светло-серым мрамором, а пол отделают красным гранитом.

Станцию метро "Тульская" ждет реновация – ее оформит столичное архитектурное бюро "Четвертое измерение" совместно с тульскими оружейниками. На станции поставят четыре тематические витрины, посвященные четырем главным особенностям Тулы – народным ремеслам, музыке, литературе и искусству (например, самоварам или оружию). Витрины при этом оформят тульские оружейные заводы, архитектура самой станции практически не изменится. Экспозиция будет периодически меняться.