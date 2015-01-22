Пополнить "Тройку" можно в терминалах сети CyberPlat

Фото: m24.ru

Пополнить счет карты "Тройка" теперь можно и через сеть CyberPlat. Сделать это можно с помощью терминалов, интернет-сервисов и в розничных точках продаж, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В состав CyberPlat входят розничные сети операторов связи, магазины цифровой техники, а также сайты провайдеров и банков-партнеров сети. Помимо этого, в Москве и Подмосковье установлены терминалы сети.

Пополнение "Тройки" проходит в два этапа: сначала нужно перечислить деньги, а затем записать их на карту. На первом этапе в точке приема платежей необходимо ввести через терминал или сообщить кассиру номер "Тройки" и внести нужную сумму.

"Мосгорсправка": Карта "Тройка"

После этого пассажиру необходимо записать перечисленные средства на карту. Для этого понадобятся информационные терминалы, расположенные в вестибюлях станций метро. На экране терминала следует нажать виртуальную кнопку "Удаленное пополнение" и приложить карту к сканеру. Перечисленная на карту сумма появится на экране. Карту можно пополнить максимум на 2 500 рублей. Комиссия не взимается.

Пополнив "Тройку", горожане смогут совершать разовые поездки по базовым тарифам. При этом деньги будут храниться на карте в течение 5 лет с момента последнего использования.

CyberPlat – российский провайдер в области онлайн-процессинга электронных платежей. Сеть системы электронных платежей CyberPlat составляет более 790 тысяч точек по всему миру. Там принимаются платежи в пользу более чем 3 500 провайдеров коммерческих, муниципальных и государственных услуг. CyberPlat – российский провайдер в области онлайн-процессинга электронных платежей. Сеть системы электронных платежей CyberPlat составляет более 790 тысяч точек по всему миру. Там принимаются платежи в пользу более чем 3 500 провайдеров коммерческих, муниципальных и государственных услуг.



Отметим, в 2015 году карту "Тройка" можно будет записать на пропуск в бизнес-центр и на банковские карты. Уже в первом квартале будущего года клиентам "Сбербанка" станет доступна услуга записи "Тройки" на банковские карты.

Как ранее сообщало M24.ru, к апрелю 2015 года "Сбербанк" планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка". Такую карту можно будет пополнить в любом банкомате "Сбербанка" или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет, приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass.

Кроме того, планируется, что с помощью "Тройки" в ближайшее время горожане смогут оплачивать билеты в театр и другие культурные учреждения. Соответствующие переговоры ведутся.

К весне "Тройку" можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, а также на специальном сайте. В режиме онлайн положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно приложить ее в метро к желтым информационным терминалам. Также работают сервисы для онлайн-оплаты проезда с помощью "Яндекс.Деньги" и счета мобильного телефона.