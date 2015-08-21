Четыре новые станции метро откроют до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Четыре новые станции московского метро запустят до конца года, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Это станции метро "Саларьево", "Котельники", "Румянцево" и "Технопарк", передает корреспондент m24.ru.

Бочкарев добавил, что в следующем году метро продлят от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской". Кроме того, начинаются работы по третьему пересадочному контуру.

Схема столичного метро 2020

Работы по строительству станции "Котельники" на "фиолетовой" ветке подземки начались в октябре 2012 года. Ее стиль будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок.

Также в вестибюле и на платформах появится несколько технологических новинок. Ступени на лестницах при входе в метро оборудуют механизмом подогрева.

Станцию оснастят лифтами для маломобильных и пожилых людей.

Станция метро "Технопарк" строится на уже действующем надземном участке Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Новую станцию решили открыть в связи со строительством на территории ЗИЛа.

А вот строительство станции "Румянцево" ведется в рамках продления Сокольнической линии метрополитена от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево". На данном участке в декабре 2014 года открыли станцию "Тропарево".

Станцию "Саларьево" планируется соединить перегоном с новой веткой метро, которая протянется от Третьего пересадочного контура до Коммунарки. Предположительно, "Саларьево" соединят со станцией "Столбово" либо "Сосенки".