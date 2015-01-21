В наземном транспорте стало на четверть меньше "зайцев"

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Количество безбилетников в наземном транспорте Москвы за прошлый год сократилось на 25 процентов. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". В 2014 году в городе поймали около 131 тысячи "зайцев", а в 2013 году - более 176 тысяч.

Положительную динамику связывают с качественной работой контролеров и ростом сознательности населения.

Общая сумма штрафов на наземном транспорте в 2014 году составила 167 миллионов рублей (в прошлом году - более 210 миллионов рублей).

В столичной подземке количество безбилетников снизилось на 5 процентов. За отсутствие проездных документов были оштрафованы более 157 тысяч человек. В 2013 их количество составило примерно 164 тысячи человек. Всего за прошлый год хулиганы заплатили более 219 миллионов рублей штрафов, а за позапрошлый - более 244 миллионов рублей.

В этом году московское управление Федеральной службы судебных приставов организует три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами. Сегодня удается собрать только 40% штрафов с "зайцев", но в текущем году власти планируют существенно поднять этот процент.