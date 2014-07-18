Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18 июля 2014, 00:01

В тоннелях метро установят почти 500 камер

метро видеонаблюдение камеры тоннели Московский метрополитен Арбатско-Покровская линия метро авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро подразумевает установку новых камер на только в вестибюлях и на станциях, но и в тоннелях, рассказал M24.ru заместитель начальника службы безопасности ГУП "Московский метрополитен" Виктор Зуихин. Источник в службе связи подземки добавил, что уже в этом году установят 495 камер около вентиляционных и боковых шахт, а также технических помещений подземки. Системы видеонаблюдения нужны для того, чтобы пресекать проход в тоннель посторонних, однако в случае аварий записи с камер помогут в расследовании, отметил источник M24.ru.

"Камеры расположатся не на всем протяжении тоннеля, а рядом с опасными объектами - помещениями с насосами, вытяжкими и вентиляцией. Камеры нужны для охраны спецобъектов от злоумышленников, но в то же время они помогут, в случае необходимости, расследовать причины поломок или аварий", - сказал он.

Что касается стрелочных переводов, то они уже оснащены системами видеонаблюдения. Однако на месте аварии на Арбатско-Покровской линии камер не было, потому что там еще не было стрелки - только отдельные несобранные детали от нее. "Ближайшая стрелка находится в 500 метрах, там есть камера, но она смотрит на сам стрелочный перевод, то есть в случае с расследованием аварии бесполезна.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что после трагедии на Арбатско-Покровской линии все стрелочные переводы в подземке - 437 устройств - были проверены, нарушений не обнаружено.

Отметим, что в этом году метрополитен начинает реализовывать программу интеллектуального видеонаблюдения. В подземке будут ставить биометрические ситуационные камеры. Первые будут выявлять подозрительных лиц и "зайцев", а благодаря вторым можно будет проводить общий мониторинг метрополитена.

Как пояснил доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Сергей Зеге, наличие камер позволит лучше контролировать ситуацию, а также дисциплинировать сотрудников подземки. "Работник, знающий, что за ним наблюдают, будет стараться действовать по регламенту. Кроме того, в в каких-то случаях камеры в тоннелях помогут предотвратить серьезные происшествия", - отметил он. По словам Зеге, в целом для ночного осмотра тоннелей следуют привлекать больше автоматики, которая бы сканировала тоннели в онлайн режиме. "Сейчас по тоннелю ходит сотрудник со сканером, он может что-то не увидеть, а сканер рассчитан на узкий диапазон проверок", - пояснил он.

В свою очередь, заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров сказал, что в московском метро уже стоит 8 тысяч камер, однако в лондонском их в два раза больше - 18 тысяч. "Мы должны двигаться по пути мирового опыта, но камеры должны быть распределены по своим целям - одни "охраняют" объекты, другие "следят" за машинистом и поворотами, третьи - за поездами, - пояснил Гончаров. - Камеры в тоннеле должны быть хорошего разрешения, иначе от них не будет толка. Настолько хорошего, чтобы можно было видеть, какую деталь ставят строители", - отметил он.

Напомним, во вторник, 15 июля, в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" три вагона поезда сошли с рельс. Погибли 22 человека, более 200 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ "нарушение требований транспортной безопасности". Задержаны двое подозреваемых: мастер службы путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. 16 июля объявлено в Москве днем траура. Пока следствие рассматривает две главных версии аварии: некачественная установка стрелочного перевода и инородный предмет, который попал на пути под днище поезда.

Марина Курганская

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать