Спасатели обследуют объекты метро с помощью комплекса "Струна"

Фото: M24.ru
Столичные спасатели начали обследовать техническое состояние объектов столичной подземки комплексом "Струна", сообщает МИА "Россия сегодня".
Аппарат предназначен для оценки состояния зданий и сооружений после взрывов и землетрясений. Отметим, что ранее "Струну" использовали для анализа дома на Кутузовском проспекте, где 22 мая взорвался газ.
Ссылки по теме
Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.
Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.
Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.
Оперативная информацияГорячие линии
Больницы