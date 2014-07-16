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16 июля 2014, 09:26

Спасатели обследуют объекты метро с помощью комплекса "Струна"

метро спасатели обследования Арбатско-Покровская линия метро

Фото: M24.ru

Столичные спасатели начали обследовать техническое состояние объектов столичной подземки комплексом "Струна", сообщает МИА "Россия сегодня".

Аппарат предназначен для оценки состояния зданий и сооружений после взрывов и землетрясений. Отметим, что ранее "Струну" использовали для анализа дома на Кутузовском проспекте, где 22 мая взорвался газ.

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Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.

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