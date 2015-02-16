Кожуховскую линию метро откроют в 2016 году – Бочкарев

Кожуховскую линию метро откроют в 2016 году

Кожуховскую линию метро введут в 2016 году, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2016 году линия будет введена в эксплуатацию от района Некрасовка до Косино, передает корреспондент M24.ru.

"Мы планируем уже в следующем году открыть Кожуховскую линию метро, несмотря на то, что у нас возникают проблемы с освобождением площадок под станции этой линии", – сказал он.

Какой будет Кожуховская линия метро

Ранее сообщалось, что участок новой Кожуховской линии, включающий станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Окская улица", планируется открыть в 2017 году. Протяженность этой ветки метро составит около 12 километров.

Перегонные тоннели будут строиться закрытым способом, а станции – открытым. Впоследствии линию планируется продлить до станций "Стахановская" и "Нижегородская", подчеркнули в пресс-службе Строкомплекса.

По словам заммэра столицы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, строительство новой Кожуховской линии позволит существенно улучшить транспортное обслуживание районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также Рязанского и Нижегородского районов.

Кроме того, открытие движения по этому участку метро снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию, отметил Хуснуллин.