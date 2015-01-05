Движение по участку "красной" ветки возобновят 6 января

Завершаются работы на Сокольнической линии метро

Движение по участку "красной" ветки от "Университета" до "Тропарево" запустят в 5.30 утра 6 января. Как сообщает столичный департамент транспорта, там завершилось подключение нового оборудования для ввода станций "Румянцео" и "Саларьево". Закончить работы удалось с опережением графика.

Сейчас на участке Сокольнической линии ведут пуско-наладочные работы. Напомним, движение здесь приостановили 2 января.

По маршруту запустили 130 компенсационных автобусов "М" с остановками: "Метро "Университет", "Метро "Проспект Вернадского", "Метро "Юго-Западная", "Тропарево". Движение составов осуществляется с минимальными интервалами – от 30 секунд до 2 минут.

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Какой будет Сокольническая линия метро

Кроме того, остановки "Метро "Юго-Западная" (при следовании к метро "Тропарево") маршрутов автобуса № 227, 785 и "Метро "Юго-Западная" троллейбуса № 34 переносятся на 30 метров вперед и совмещаются с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 226, 250, 261, 667, 688.

Остановка на посадку "Метро "Юго-Западная" маршрутов автобуса № 611с, 802 и одноименная остановка на высадку маршрутов автобуса № 196, 611, 630, 642, 785, 890 совмещаются с остановкой "Проспект Вернадского, 113" маршрутов автобуса № 66, 196, 227, 281, 611, 630, 707, 785, 802.

Остановка "Проспект Вернадского" маршрутов автобуса № 153, 224, 616, троллейбуса № 34 переносится на 25 метров назад, к дому 37, корпус 3 по проспекту Вернадского.

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что станция метро "Саларьево" откроется для пассажиров, скорее всего, во втором квартале 2015 года.

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Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.

Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.