Движение по участку "красной" ветки возобновят 6 января

Движение по участку "красной" ветки от "Университета" до "Тропарево" запустят в 5.30 утра 6 января. Как сообщает столичный департамент транспорта, там завершилось подключение нового оборудования для ввода станций "Румянцео" и "Саларьево". Закончить работы удалось с опережением графика.
Сейчас на участке Сокольнической линии ведут пуско-наладочные работы. Напомним, движение здесь приостановили 2 января.
По маршруту запустили 130 компенсационных автобусов "М" с остановками: "Метро "Университет", "Метро "Проспект Вернадского", "Метро "Юго-Западная", "Тропарево". Движение составов осуществляется с минимальными интервалами – от 30 секунд до 2 минут.
За 3 дня автобусы перевезли 416,5 тысяч пассажиров
Кроме того, остановки "Метро "Юго-Западная" (при следовании к метро "Тропарево") маршрутов автобуса № 227, 785 и "Метро "Юго-Западная" троллейбуса № 34 переносятся на 30 метров вперед и совмещаются с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 226, 250, 261, 667, 688.
Остановка на посадку "Метро "Юго-Западная" маршрутов автобуса № 611с, 802 и одноименная остановка на высадку маршрутов автобуса № 196, 611, 630, 642, 785, 890 совмещаются с остановкой "Проспект Вернадского, 113" маршрутов автобуса № 66, 196, 227, 281, 611, 630, 707, 785, 802.
Остановка "Проспект Вернадского" маршрутов автобуса № 153, 224, 616, троллейбуса № 34 переносится на 25 метров назад, к дому 37, корпус 3 по проспекту Вернадского.
Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что станция метро "Саларьево" откроется для пассажиров, скорее всего, во втором квартале 2015 года.
Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.
Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.
Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.