Строящуюся станцию "Косино-Ухтомская" переименовали в "Лухмановскую"

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Строящаяся станция "Косино-Ухтомская" Кожуховской линии метро переименована в "Лухмановскую". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Присвоить проектируемой станции Московского метрополитена Кожуховской линии "Косино-Ухтомская" наименование "Лухмановская", – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что участок новой Кожуховской линии, включающий станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Окская улица", планируется открыть в 2017 году. Протяженность этой ветки метро составит около 12 км.

Перегонные тоннели будут строиться закрытым способом, а станции – открытым. Впоследствии линию планируется продлить до станций "Стахановская" и "Нижегородская", подчеркнули в пресс-службе Строкомплекса.

По словам заммэра столицы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, строительство новой Кожуховской линии позволит существенно улучшить транспортное обслуживание районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также Рязанского и Нижегородского районов.

Кроме того, открытие движения по этому участку метро снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию, отметил Хуснуллин.