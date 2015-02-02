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Город

02 февраля 2015, 13:26

Метро "Саларьево" свяжут дорогой с Киевским шоссе

метро Киевское шоссе проекты Сокольническая линия Саларьево Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Московские власти рассматривают возможность строительства съезда с Киевского шоссе к станции метро "Саларьево" Сокольнической линии, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Уже летом этого года будет открыта станция "Саларьево", и нам необходимо интегрировать ее в существующую дорожную сеть", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. По его словам, сейчас прорабатываются варианты строительства подъездных дорог к станции.

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Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево" будет открыт к концу июня. Находящаяся на этом участке станция "Румянцево" готова на 90-95%, сейчас на ней ведутся отделочные работы. Полностью к открытию станция будет готова в мае, а станция "Саларьево" - в июне. Поскольку их планируется открывать одновременно, движение на них запустят до конца июня.

"Румянцево" и "Саларьево" станут первыми станциями метро на территории Новой Москвы. Они будут находится за станцией "Тропарево", которая открылась в декабре 2014 года. Продление Сокольнической линии позволит разгрузить конечные станции красной ветки и облегчит дорожно-транспортную обстановку на юго-западе столицы, отметили в пресс-службе Стройкомплекса.

Напомним, "Румянцево", 21-я станции Сокольнической линии станет первой двухъярусной станцией московского метро. Ее возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения, на нижнем - платформы. Станцию оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана.

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы. Она также будет двухъярусной.

Сюжет: Метро 2020

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