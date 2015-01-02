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02 января 2015, 10:31

Между станциями "Университет" и "Тропарево" будут ходить бесплатные автобусы

метро наземный транспорт Сокольническая линия Тропарево бесплатные автобусы университет временное закрытие станций метро

Фото: M24.ru

Со 2 по 5 января между станциями метро "Университет" и "Тропарево" будут курсировать бесплатные автобусы, сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

"На период закрытия движения поездов метрополитена на участке от станции "Университет" до станции "Тропарево" со 2 по 5 января 2015 года организуется бесплатный автобусный маршрут "М" с остановками: "Метро «Университет", "Метро "Проспект Вернадского", "Метро "Юго-Западная", "Тропарево", - указывается в сообщении.

Кроме того, остановки "Метро "Юго-Западная" (при следовании к метро "Тропарево") маршрутов автобуса № 227, 785 и "Метро "Юго-Западная" троллейбуса № 34 переносятся на 30 метров вперед и совмещаются с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 226, 250, 261, 667, 688.

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Остановка на посадку "Метро "Юго-Западная" маршрутов автобуса № 611с, 802 и одноименная остановка на высадку маршрутов автобуса № 196, 611, 630, 642, 785, 890 совмещаются с остановкой "Проспект Вернадского, 113" маршрутов автобуса № 66, 196, 227, 281, 611, 630, 707, 785, 802.

Остановка "Проспект Вернадского" маршрутов автобуса № 153, 224, 616, троллейбуса № 34 переносится на 25 метров назад, к дому 37, корпус 3 по проспекту Вернадского.

Напомним, со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок Сокольнической линии метро от станции "Тропарево" до "Университета".

Это время необходимо специалистам на подключение оборудования для новых платформ: "Румянцево" и "Саларьево". Закрытый участок возобновит работу в 05.30 6 января.

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