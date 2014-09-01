Расписания электричек, автобусов и метро будет стыковаться на ТПУ - Пегов

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На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) будет внедряться информационная система, позволяющая стыковать расписания железнодорожного транспорта, городских автобусов, троллейбусов, трамваев и метрополитена. С ее помощью пассажиры смогут подобрать оптимальный вариант маршрута, сообщил глава столичной подземки Дмитрий Пегов в эфире телеканала "Россия 24".

Всего до конца 2020 года в Москве планируется сформировать 255 ТПУ. Отметим, что строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

Пегов добавил, что до конца года столичное метро получит более 260 вагонов, а до 2020 года – около трех тысяч вагонов.

"Правительство Москвы настаивает на увеличении количества новых вагонов, чтобы заменить старые поезда, даже те, у которых срок вывода из эксплуатации еще не пришел", - добавил он.



Помимо этого, Пегов сообщил, что буквы "М" над входами в метро будут гореть даже по ночам, когда вестибюли подземки закрыты. В пресс-службе метрополитена отметили, что решение не отключать светодиодную подсветку принято в ответ на пожелания пассажиров.