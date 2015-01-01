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01 января 2015, 19:20

Участок Сокольнической линии будет закрыт со 2 по 5 января

метро схема движения Сокольническая линия компенсационные автобусы

Со 2 по 5 января включительно закроется участок Сокольнической линии

Со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок Сокольнической линии метро от станции "Тропарево" до "Университета", сообщает телеканал "Москва 24".

Это время необходимо специалистам на подключение оборудования для новых платформ: "Румянцево" и "Саларьево". Закрытый участок возобновит работу в 05.30 6 января.

На время закрытия участка Сокольнической линии пассажиров будут перевозить 140 компенсационных автобусов. Автобусы пустят от станции метро "Университет" до "Тропарево". Они будут ходить с 5.25 до 1.45 с интервалом в 30 секунд в часы пик.

По прогнозам специалистов "Мосгортранса", за четыре дня компенсационные автобусы перевезут около 500 тысяч человек.

Кроме того, со 2 по 5 января изменяется схема движения транспорта. Изменение схемы связаны с вводом компенсирующего автобуса "М", который будит курсировать между закрытыми станциями.

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Изменения затронут только участок дороги на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского от Теплостанского проезда до улицы Косыгина.

С 05.30 2 января до 05.30 6 января вводятся следующие изменения:

  • Запрет поворота с Ленинского проспекта (в центр) на Теплостанский проспект;
  • Организация выезда с разворота на Ленинском проспекте на основную проезжую часть (в сторону центра) в районе Теплостанского проспекта;
  • По дублеру проспекта Вернадского (в центр) на участке от ул. Строителей до Ломоносовского проспекта проезд будет возможен только для городского пассажирского транспорта;
  • По дублеру проспекта Вернадского (в центр) на участке от ул. Кравченко до ул. Строителей проезд будет возможен только для транспорта, на который не распространяется действие дорожного знака 3.2 "Движение запрещено" (в том числе транспорта жителей и граждан, обслуживающих предприятия, не имеющих другой возможности подъезда);
  • Закрытие въезда-выезда из двора на проспект Вернадского у дома 111;
  • На проспекте Вернадского у владения 4 закрытие съезда на дублер и разворота в направлении улицы Косыгина при следовании из центра;
  • Временная отмена нерегулируемого наземного пешеходного перехода у дома 9 по проспекту Вернадского.

На подъездах к участку дороги будут стоять информационные щиты и дорожные знаки, которые будут сообщать водителям об изменениях схемы движения. "Центр организации дорожного движения" просит водителей по возможности исключить проезд на личном транспорте в районе действия ограничений движения и трассы автобуса "М".

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