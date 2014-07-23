Собянин открыл съезд и эстакаду на развязке Можайского шоссе и МКАД

Открылось движение по новой развязке между МКАД и Можайским шоссе

Сергей Собянин в среду открыл движение по съезду и путепроводу на развязке Можайского шоссе и МКАД.

Двухполосный съезд позволяет выехать с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Трехполосный путепровод ведет с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

"Мы активно продолжаем реконструкцию Можайского шоссе. Работы ведутся на трех крупных объектах: развязке на пересечении с МКАД, эстакаде и Можайском путепроводе", - заявил мэр. По его словам, все эти дорожные объекты будут открыты до конца года.

"В общей сложности дорогой регулярно пользуются более 2 с половиной миллионов москвичей и жителей Подмосковья. Так что это один из самых ожидаемых проектов", - добавил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр сообщил, что в сентябре запланировано открытие Можайской эстакады протяженностью 1,8 километра от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева.

"Строительство этой эстакады убирает три поперечные связки - шесть улиц, которые пересекали Можайку и создавали достаточно сложную дорожную ситуацию," - пояснил он.

Эстакада обеспечит бессветофорное движение на пересечении Можайского шоссе с улицами Толбухина, Петра Алексеева, Рябиновой, Гвардейской, Витебской, Кубинкой.



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Мэр добавил, что часть эстакады, которая уходит в область, будет запущена в мае следующего года, после того как будут снесены коммерческие объекты, которые препятствуют строительству.

Кроме того, по словам Собянина, на Можайском шоссе создается 25 километров выделенных полос для общественного транспорта.

"С точки зрения пассажиропотока - это одна из самых интенсивных дорог Москвы.И реконструкция, включая путепровод, эстакаду и развязку на МКАД, дает бессветофорное движение от Краснопресненской набережной до МКАД", - отметил мэр.

После окончания работ пропускная способность магистрали вырастет на 30 процентов.

Напомним, реконструкция Можайского шоссе предусматривает строительство шести эстакад и двух путепроводов, устройство боковых проездов, карманов, съездов-выездов. Кроме того, будут построены 2 надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе, а также подземный переход через Можайское шоссе.

Также на Можайке реконструируют более 18 километров дорожного полотна.

В сентябре будет открыт Можайский путепровод, расположенный на пересечении Кутузовского проспекта, Третьего транспортного кольца, Филевской линии метрополитена и МКЖД.

В Москве продолжается реконструкция Можайского шоссе

Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 километров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.

Сейчас на МКАД помимо Можайской реконструируют 4 развязки: на пересечениях с Дмитровским, Каширским шоссе, а также с Ленинским и Волгоградским проспектами. Уже завершены работы на пересечении кольцевой дороги с Ленинградским шоссе и построена развязка на пересечении с улицей Подольских Курсантов.

В ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство участков Северо-Западной хорды, брошенных обанкротившимся НПО "Космос". Речь идет о строительстве хорды на участке Большой Академической от улицы Приорова до Дмитровского шоссе. Одновременно объявят конкурс на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля.