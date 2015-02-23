У Могилы Неизвестного Солдата прошла церемония возложения цветов

Мэр Москвы в День защитника Отечества возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В начале церемонии по традиции рота почетного караула вынесла четыре венка из еловых ветвей, украшенные цветами и опоясанные красными лентами, и установили их перед Вечным огнем.

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин провел у венка несколько минут, затем возложил красные гвоздики, после чего цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили другие участники церемонии. Среди них - члены правительства Москвы, депутаты Московской городской Думы, члены ветеранских организаций, активисты детских и молодежных объединений столицы, а также представители религиозных конфессий.

Напомним, 23 февраля военные запустят в Москве праздничный салют из 72 установок. Салют начнется в 21.00.

Помимо современных салютных установок артиллерийская батарея дивизиона располагает вооружением времен Великой Отечественной войны. Так, праздничный залп с Поклонной горы 23 февраля произведут 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

Отметим, во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества военные планируют произвести до 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салютные установки разместят в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.