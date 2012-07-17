Власти пересмотрели стратегию развития Москвы

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В связи с падением объема инвестиций в экономику столицы в 2009-2010 годах власти города пересмотрели стратегию развития города. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании госсовета, передает "Интерфакс".

По словам градоначальника, за указанный период объем инвестиций в экономику города сократился на 40 процентов. "Даже с учетом кризиса это очень много, поэтому была пересмотрена стратегия развития Москвы", - сообщил мэр.

В частности, одним из приоритетов программы стало развитие транспорта в столице. Кроме того, власти отказались от "ущербных" инвестиционных контрактов на общую площадь более 8 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

Собянин подчеркнул, что уже в 2011 году объемы инвестиций стали возрастать, однако конкретные цифры мэр не привел.