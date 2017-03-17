Планы благоустройства СЗАО на 2017 год одобрены мэром

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Сергей Собянин одобрил планы благоустройства Северо-Западного округа столицы в рамках программы "Моя улица". Они были представлены префектом округа Алексеем Пашковым 17 марта на совещании по оперативным вопросам.

Согласно проекту, основное внимание уделят благоустройству ландшафтного парка "Митино". Также на территории округа, рядом с жилыми массивами, появятся 9 новых парков. Они будут расположены на бульваре Генерала Карбышева, на улице Твардовского, между домом № 13 на улице Маршала Катукова и домом № 16 на улице Исаковского. Кроме того, парковые зоны создадут на Строгинском бульваре, во втором микрорайоне на Пятницком шоссе и вдоль набережных левого и правого берегов реки Сходни.

Программа также предусматривает проведение работ по благоустройству трех знаковых объектов округа: сквера на улице Народного Ополчения, общественного пространства на улице Свободы и Строгинского бульвара. Эти объекты являются любимыми местами отдыха и встреч местных жителей.

На территориях, которые примыкают к Московскому центральному кольцу (МЦК), планируется обновить асфальтовое покрытие, проложить сеть дорожек и тропинок для пешеходов, отремонтировать ограждения.

Кроме того, в планы властей округа входит комплексное благоустройство 23 дворовых территорий в районах Хорошево-Мневники, Щукино и Покровское-Стрешнево. В течение года в СЗАО произведут текущий и капитальный ремонт 38 образовательных учреждений и почти 300 дворов, будут оборудованы 45 детских и 15 спортивных площадок. В порядок приведут 313 контейнерных площадок для сбора мусора.