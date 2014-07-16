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Мэр Москвы

16 июля 2014, 13:59

Сергей Собянин посетил пострадавших в аварии на "синей" ветке

мэр Москвы пострадавшие раненые Арбатско-Покровская линия метро авария Сергей Собянин

Сергей Собянин посетил пострадавших в московском метро

Сергей Собянин посетил Боткинскую больницу, в которой находятся пострадавшие в аварии на Арбатско-Покровской линии метро.

Мэр пообщался с ранеными и посетил реанимационное отделение. Собянин пожелал им скорейшего выздоровления. Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин отметил, что пострадавшие в зависимости от степени тяжести будут находиться в больнице 6-7 дней.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

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В результате инцидента 22 человека погибли, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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