На Пятницкой улице запустят электробус - Собянин

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В центре Москвы на Пятницкой улице запустят электробус - троллейбус со складывающимися "рогами". Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра столицы, над пешеходной зоной не будут устанавливать контактную сеть, так как провода будут портить вид улицы. "Рога" у троллейбуса будут опускаться, и он на аккумуляторах будет проезжать до следующего участка", - добавил Сергей Собянин.

Кроме того, правительство Москвы рекомендует открывать на первых этажах новой пешеходной улицы не офисы, а кафе и рестораны. "Для пешеходных улиц общегородского значения мы устанавливаем преференции - налог на имущество будет в 10 раз меньше, чем в обычных точках", - отметил мэр города.

Напомним, на Пятницкой будет обустроена пешеходная зона. Здесь не только расширят тротуары, но также поставят лавочки и озеленят территорию вдоль дороги. По словам мэра, как показала практика на примере Большой Дмитровки, на трафик сокращение дорожного полотна отрицательно не повлияет.

На Пятницкой, кроме того, продолжается работа по ремонту фасадов зданий. Всего здесь расположено 114 строений, в прошлом году были отремонтированы фасады 30 из них. Ремонт необходим еще 84 зданиям. Упорядочиваются также рекламные конструкции. Незаконно размещенную рекламу демонтируют - к настоящему моменту улица избавилась уже от 214 нелегальных конструкций.

Где появятся новые пешеходные зоны

Проект завершает создание крупной пешеходной зоны "Замоскворечье". До начала работ Пятницкая была односторонней улицей и имела 3-4 полосы при общей ширине проезжей части почти 15 метров. В ходе благоустройства улицу сузят до 2 полос движения, а тротуары расширят до 6 метров. Кроме того, будут обустроены парковочные "карманы". Работы по благоустройству Пятницкой улицы планируют завершить в августе.

Всего в этом году в городе появится около 50 километров пешеходных улиц.