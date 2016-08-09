Благодаря усилиям ЕР Жулебинский лес получил охранный статус

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Жулебинский лес получил статус особо охраняемой природной территорий. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы по инициативе "Единой России" и сторонника партии, журналиста Петра Толстого.

"Жители высказались, что надо сделать парк для отдыха. Проблема была с заброшенными зданиями вооруженных сил, было несколько тонн мусора. Все локализовались, 4 августа мы были на месте и видели. Мы просим придать статус особо охраняемой природной территорией", – сказал Толстой.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский отметил, что статус действует с "сегодняшнего дня" на площади 112 гектаров. "Это часть Кузьминского лесопарка. По мнению экспертов, он полностью соответствует природному заказнику. Будет сделано благоустройство, рекреационные объекты. 250 видов растений, 20 видов птиц. Мы сделаем что-то наподобие народного парка. Это дорожки, лавочки, детские и спортивные площадки", – сообщил Кульбачевский.



Для лесопарка, находящегося в крупном мегаполисе, его природный мир считается очень богатым. Здесь обитают более десяти видов млекопитающих и более 20 видов птиц. Флора лесопарка насчитывает более 250 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу Москвы.

До начала 2000-х годов часть территории Жулебинского лесопарка использовалась Минобороны России. На ней располагалось антенное поле площадью 7,4 гектара и семь строений воинской части, которая в настоящее время расформирована.

В течение десяти лет территория бывшей воинской части находилась в запустении. А этим летом из Жулебинского леса вывезли остатки антенного поля.Территорию освободили от строительных отходов и мусора. Всего вывезли 15,4 тысячи кубометров отходов.

Сейчас уже ведется разработка проекта благоустройства Жулебинского заказника. На его территории появится рекреационная зона для комфортного отдыха и занятий спортом местных жителей.

Планируется обустроить детскую и спортивные площадки: воркаут, баскетбол, волейбол,а также пикниковые точки, площадку для выгула собак. В лесопарке высадят яблоневый сад, цветники, установят скамейки и урны, проведут дополнительное озеленение.

Проведение работ намечено на 2017 год. Строительство капитальных объектов на территории Жулебинского лесопарка не планируется.