Благодаря усилиям ЕР Жулебинский лес получил охранный статус

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Жулебинский лес получил статус особо охраняемой природной территорий. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы по инициативе "Единой России" и сторонника партии, журналиста Петра Толстого.
"Жители высказались, что надо сделать парк для отдыха. Проблема была с заброшенными зданиями вооруженных сил, было несколько тонн мусора. Все локализовались, 4 августа мы были на месте и видели. Мы просим придать статус особо охраняемой природной территорией", – сказал Толстой.
"Это часть Кузьминского лесопарка. По мнению экспертов, он полностью соответствует природному заказнику. Будет сделано благоустройство, рекреационные объекты. 250 видов растений, 20 видов птиц. Мы сделаем что-то наподобие народного парка. Это дорожки, лавочки, детские и спортивные площадки", – сообщил Кульбачевский.
Для лесопарка, находящегося в крупном мегаполисе, его природный мир считается очень богатым. Здесь обитают более десяти видов млекопитающих и более 20 видов птиц. Флора лесопарка насчитывает более 250 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу Москвы.
До начала 2000-х годов часть территории Жулебинского лесопарка использовалась Минобороны России. На ней располагалось антенное поле площадью 7,4 гектара и семь строений воинской части, которая в настоящее время расформирована.
В течение десяти лет территория бывшей воинской части находилась в запустении. А этим летом из Жулебинского леса вывезли остатки антенного поля.Территорию освободили от строительных отходов и мусора. Всего вывезли 15,4 тысячи кубометров отходов.
Сейчас уже ведется разработка проекта благоустройства Жулебинского заказника. На его территории появится рекреационная зона для комфортного отдыха и занятий спортом местных жителей.
Планируется обустроить детскую и спортивные площадки: воркаут, баскетбол, волейбол,а также пикниковые точки, площадку для выгула собак. В лесопарке высадят яблоневый сад, цветники, установят скамейки и урны, проведут дополнительное озеленение.
Проведение работ намечено на 2017 год. Строительство капитальных объектов на территории Жулебинского лесопарка не планируется.