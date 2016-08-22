Мастер-классы для потенциальных звезд Голливуда пройдут в Москве

25 августа в рамках кинофестиваля SUBTITLE в Москве впервые проведут мастер-классы самые востребованные и популярные европейские отборщики актеров

Фото: karofilm.ru

25 августа в рамках кинофестиваля SUBTITLE в Москву впервые приедут девять самых востребованных и популярных европейских отборщиков актеров, чтобы рассказать о своих трудовых буднях, дать рекомендации артистами и ответить на вопросы зрителей, сообщают организаторы. Все они выступят в этот день на открытии фестиваля SUBTITLE с дискуссией "Кастинг на международном рынке".

Работа этих людей обычно остается за кадром, но именно благодаря им во всех известных и кассовых фильмах мы видим определенный актерский состав. На встрече можно будет узнать, как они отбирают артистов, какие задания те выполняют на кастинге, какие требования предъявляют те или иные режиссеры, почему некоторые актеры не проходят отбор, а другие отказываются в последний момент, с какими сложностями и курьезами приходится сталкиваться в процессе работы и сколько времени обычно длится кастинг.

Все профессионалы не так давно отбирали не только зарубежных, но и российских актеров для съемок в кино и телевизионных сериалах. И с теми, кто задумал сняться в зарубежном фильме или сериале, они обещали поделиться секретами успешного представления своих профессиональных актерских качеств на европейском рынке. А также рассказать о трендах последних лет в международном кастинге для кино и телевидения, о современных способах проведения кастингов, особенностях создания self-tapes и show-reels.



Кинофестиваль SUBTITLE – уникальное событие международного уровня, которое ежегодно проводится в историческом центре Ирландии, городе Килкенни. Традиционно там демонстрируются работы режиссеров со всей Европы, проходят мастер-классы и кастинги актеров для участия в международных проектах. Его организатор, Ричард Кук, основал агентство Lisa Richards (представляет Пирса Броснана, Киллиана Мёрфи, Эйдана Тернера, Михаила Кричмана и других). Фильмом открытия станет работа голландского режиссера Мишеля Тен Хорна "Вечный разгильдяй".



В московской программе будут представлены 9 лучших фильмов фестиваля SUBTITLE последних лет: "Темный мир" / Finsterworld (режиссер Фрауке Финстервальдер, Германия), "Виктория" (режиссер Себастьян Шиппер, Германия), "Дорожный патруль" (режиссер Войчех Смажовски, Польша), "Зал самоубийц"(режиссер Ян Комаса, Польша), "Простые сложности Нико Фишера" (режиссер Ян Оле Герштер, Германия), "Мойра" (режиссер Леван Тутберидзе, Грузия). Многие из них не были показаны в России, несмотря на огромный успех в мировом прокате.

С 25 августа по 3 сентября в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" пройдет кинофестиваль SUBTITLE MOSCOW, который представит подборку популярных европейских фильмов последних лет, а также станет первой в России профессиональной международной кастинг-площадкой.