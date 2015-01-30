Москвичи смогут предлагать места для новых киосков

Фото: пресс-служба департамента торговли

Москвичи смогут предлагать дополнительные места для установки киосков через портал "Наш город". Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью газете "Комсомольская правда".

Он отметил, что любой горожанин может высказать свое мнение и сообщить о нарушениях киосками правил торговли, а также о том, в каких точках города их не хватает. На портале также можно посмотреть, где находятся торговые точки. Немерюк рассказал, что по теме мелкой розницы в 2014 году на портал поступило около семи тысяч обращений от горожан.

Москва, по словам, главы департамента, меняет свой облик. И яркий тому пример – рождественские ярмарки.

"Город взял оформление ярмарок в свои руки. Более 400 шале мы сами заказывали и полностью их украшали. Потом приглашали на готовое торговое место коммерсантов. Москвичи и гости столицы оценили предпринятые городом усилия по проведению ярмарок. То же самое предлагается сделать сейчас и в мелкой рознице", - сказал Немерюк.

Как будут выглядеть новые киоски

Напомним, весной московскую розничную торговлю ждут большие перемены. К маю в столице появится около 700 новых киосков, все они будут построены городом и отданы в аренду, а проектировать павильоны теперь станут настоящие архитекторы.

Новые договора аренды будут заключаться на 5 лет, а не на 3, как раньше. Все объекты разыгрываться на открытых электронных аукционах, информация о которых будет размещена в общем доступе на сайтах правительства Москвы.

Торговые павильоны будут созданы по единому проекту, с современным городским дизайном. Киоски будут выдаваться "под ключ" со всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, с полным подключением к городским коммуникациям. Таким образом, практически сразу после заключения договора арендатор сможет начать торговлю, что упрощает ведение бизнеса. Ведь раньше предприниматель тратил на строительство павильона от 3 до 6 месяцев. Все это время он не получал доходов, но оплачивал аренду.

Внешний вид киосков раньше оставлял желать лучшего, так как арендаторы на этом экономили. А сейчас все полностью построит город. В двух таких новых киосках на Тверской улице уже продаются мороженое и театральные билеты.

Старые киоски постепенно будут сносить. Однако по закону снос возможен только после окончания срока договора аренды и только в случае, если киоск не соответствует нормам уличной торговли.