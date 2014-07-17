Капитан Америка станет чернокожим

Фото: marvel.com

В новой серии комиксов Marvel сделает Капитаном Америкой чернокожего персонажа. Им станет Сэм Уилсон, в настоящее время известный как супергерой по имени Сокол.

Комиксы с Соколом, "переквалифицировавшимся" в Капитана Америку, увидят свет в октябре, сообщает The Hollywood Reporter.

Уилсон, придуманный художниками Стэном Ли и Джином Коланом, впервые появился в 1969 году. Он стал первым чернокожим персонажем графических книжек.

Предыдущим Капитаном Америкой был Стив Роджерс. В комиксах Стива застрелили, но, как потом выяснилось, не убили. Позже Роджерс стал главой организации "Мстители".

Ранее в Marvel также заявили, что новый Тор будет женщиной.