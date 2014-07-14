День рождения Маяковского отметят мастер-классами и кинопросмотрами

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19 июля в парке "Красная Пресня" отметят День рождения Владимира Маяковского. Гости праздника смогут научиться танцевать, узнают много нового о кинематографе, посетят перфомансы, посмотрят фильм "Барышня и хулиган" и встретятся с писательницей Людмилой Улицкой. Событие пройдет в рамках проекта "Книги в парках" при содействии Музея Маяковского.

На фестивале будут работать две площадки - "Малый остров" и "Сцена". Откроется праздник лекцией "Маяковский танцует фокстрот" (14.00), на которой кандидат психологических наук Ирина Сироткина расскажет о поэте, его стихах и танцах. Гости смогут научиться танцевать салонные танцы начала прошлого века. Также ждет гостей праздника лекция историка литературы и переводчика Веры Мильчиной (17.00). Она расскажет о Маяковском и Париже - городе, который поэт очень любил.

В "Музеоне" стартовал ежегодный проект "Книги в парках"

Творческая встреча с Улицкой начнется в 16.00. Целый час писательница будет общаться с посетителями парка.

Что касается перфомансов, то в 18.00 актеры театра "Театральный особнякЪ" представят спектакль по трагедии "Владимир Маяковский". В 20.30 на площадке "Сцена" начнется музыкально-поэтический спектакль Алисы Гребенщиковой и Юлии Волковой "Капель", который возвратит на сцену лирические тексты и романтику 1960-х. Актрисы прочтут стихи Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского и Риммы Казаковой. Юлия Волкова обратится к песням из репертуара Майи Кристаллинской, Анны Герман, Клавдии Шульженко.

Закроется фестиваль лекцией старшего научного сотрудника Музея имени Владимира Маяковского Марины Кошелевой (21.30). Она расскажет о роли поэта в развитии кинематографа. Зрителям покажут фильм "Барышня и хулиган", в котором сыграл Маяковский.