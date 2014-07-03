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03 июля 2014, 16:14

Про искусство: польская художница расскажет о своем творчестве

лекции художники современное искусство смотреть онлайн на m24.ru биеннале молодого искусства

Фото: M24.ru

Художница, скульптор и фотограф из Польши Катижина Козыра выступит с лекцией в четверг, 3 июля. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Художница расскажет о своих работах, познакомит со своим творчеством и ответит на вопросы аудитории. Козыра - одна из самых ярких представительниц современного искусства в Польше. Фотографии, видеоинсталляции, скульптуры и фильмы вызывают широкий общественный резонанс и активно обсуждаются в творческих кругах.

Встреча пройдет в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства.

  • Когда: 3 июля в 19:30
  • Кто: художница Катижина Козыра
  • О чем: о своем творчестве
  • Кому смотреть: тем, кто неравнодушен к современному искусству


    • Трансляция начнется 3 июля в 19:30

    Трансляция завершена.

    Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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