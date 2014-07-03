Про искусство: польская художница расскажет о своем творчестве

Фото: M24.ru
Художница, скульптор и фотограф из Польши Катижина Козыра выступит с лекцией в четверг, 3 июля. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.
Художница расскажет о своих работах, познакомит со своим творчеством и ответит на вопросы аудитории. Козыра - одна из самых ярких представительниц современного искусства в Польше. Фотографии, видеоинсталляции, скульптуры и фильмы вызывают широкий общественный резонанс и активно обсуждаются в творческих кругах.
Встреча пройдет в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства.
- Когда: 3 июля в 19:30
- Кто: художница Катижина Козыра
- О чем: о своем творчестве
Трансляция начнется 3 июля в 19:30
Трансляция завершена.