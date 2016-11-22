Мемориальный музей откроют в квартире Булгакова в столице

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Квартира, где Михаил Булгаков написал роман "Мастер и Маргарита", станет мемориальным музеем, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Конкурс на разработку проекта уже объявлен.

Победитель торгов должен будет разработать план реставрации и приспособления под музей квартиры в доме по адресу улица Большая Пироговская, 35А строение 1. Это здание – выявленный объект культурного наследия. Площадь нежилых помещений составляет 235 квадратных метров. Состояние дома власти называют неудовлетворительным.

На разработку проекта отвели чуть более полугода. Заказчиком выступает ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы"

Михаил Булгаков жил и работал в трехкомнатной квартире на Большой Пироговской с 1927 по 1934 год. За это время, сидя за своим легендарным столом в кабинете, он написал "Бег", "Кабалу святош" и "Мастера и Маргариту". Помещение было оформлено в синих тонах, а у стены стояли книжные полки темно-коричневого цвета.

В этой квартире побывали писатели Ильф и Петров, автор "Трех толстяков" Юрий Карлович Олеша, артисты МХАТа Михаил Михайлович Яншин и Николай Павлович Хмелев.